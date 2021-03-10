Конфлікт на Донбасі все більше і більше розпалюється.

Як передає Рoliteka, так заявив політолог Руслан Бортнік у своєму відеоблозі, а також спрогнозував безутішний розвиток подій на окупованих територіях.

Як відомо, цього тижня уряд самопроголошеної «ДНР» дозволив своїм бойовикам відкривати вогонь по українських солдатах на випередження, аби не дати тим сформувати точки для обстрілу. Водночас Руслан Бортнік відзначає часті заяви українського війська про те, що воно використовуватиме зброю тоді, коли вирішить за потрібне. Не можна не згадати й виділення чергового фінансування з боку США, яке становить 125 млн доларів, для українських військових.

Російський бік б’є тривогу: невпинно зростає чисельність вистрілів українських військових. Бортнік наводить дані ОБСЄ, згідно з якими зафіксовано більше 100 обстрілів, отож, режим припинення вогню регулярно порушується. «Ситуація, на жаль, поступово скочується в загострення», - підсумовує він.

У такому разі, Бортнік вважає за необхідне скликати нормандську четвірку або провести переговори між президентами України та Росії. Інакше ще до початку літа ситуація загостриться настільки, що нових жертв на Донбасі не уникнути. «Необхідні проривні ініціативи з політичного врегулювання», - каже він.

Водночас політолог вважає можливим врегулювання «нормандського формату»: обов’язковими є рада безпеки ООН і гарант Будапештського меморандуму. Тим не менш, шукати шлях припинення вогню необхідно, інакше Україна ризикує і життям війська, і своєю стабільністю.

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