Як повідомляє Рoliteka.net, про те, як Російська Федерація перехоплює повідомлення і плани України, розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов у програмі «Політика навиворіт».
«Аналіз останніх подій свідчить про те, що будь-які українські плани дивним чином стають відомі російському керівництву і вони виходять з заявами на випередження», - повідомляє експерт. Ця ситуація зі свого боку зводить нінащо будь-які старання українських дипломатів узагалі.
Наприклад, йдеться про «мирні» пропозиції, які висловили квазіреспубліки, Російська Федерація, до речі, до них не має стосунку, адже в цьому плані зайняла позицію посередника. Снєгирьов відзначає, що пропозиції з боку агресорів прозвучали на випередження, а це поставило Україну в складне положення: мовляв, український план, оприлюднений після цих «пропозицій», виглядав радше не як спроба вирішити конфлікт на Донбасі, а як відповідь російським бойовикам.
Снєгирьов принагідно згадує слова Арестовича про те, що Україна нарешті виявила ініціативу. «Виникає питання, про яке перехоплення дипломатичної і інформаційної ініціативи йде мова?», - запитує експерт. Тим не менш, Арестович переконував, що бойовики скопіювали український план Леоніда Кравчука. Снєгирьов же звертає увагу на прив’язаність до дат у пропозиції Кравчука, зокрема, вибори на окупованих територіях мали би провести наприкінці березня. «Якщо усе прив’язано до конкретних дат і цей план є копією українського плану, то відповідно прив’язка з датою виборів відпадає вже автоматично», - підсумовує експерт.
Нагадуємо, Табах розповів, чому Російській Федерації вигідний 46-й президент США, Джо Байден.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Білик, яка покинула Україну, спантеличила розвагою в дивному вбранні: "Любите нічні..."
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Скільки заробляє, де живе і на чому їздить Комаров зі "Світ навиворіт": все про головного мандрівника країни
Горе обрушилося на екс-тренера "Голосу країни", біль від втрати буде вічним: "Сумую..."
Раніше Politeka повідомляла про те, що Мусієнко пояснив, чому розслідування ратифікації Харківських угод не матиме результатів.