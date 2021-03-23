Як повідомляє Рoliteka.net, про те, як Російська Федерація перехоплює повідомлення і плани України, розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов у програмі «Політика навиворіт».

«Аналіз останніх подій свідчить про те, що будь-які українські плани дивним чином стають відомі російському керівництву і вони виходять з заявами на випередження», - повідомляє експерт. Ця ситуація зі свого боку зводить нінащо будь-які старання українських дипломатів узагалі.

Наприклад, йдеться про «мирні» пропозиції, які висловили квазіреспубліки, Російська Федерація, до речі, до них не має стосунку, адже в цьому плані зайняла позицію посередника. Снєгирьов відзначає, що пропозиції з боку агресорів прозвучали на випередження, а це поставило Україну в складне положення: мовляв, український план, оприлюднений після цих «пропозицій», виглядав радше не як спроба вирішити конфлікт на Донбасі, а як відповідь російським бойовикам.

Снєгирьов принагідно згадує слова Арестовича про те, що Україна нарешті виявила ініціативу. «Виникає питання, про яке перехоплення дипломатичної і інформаційної ініціативи йде мова?», - запитує експерт. Тим не менш, Арестович переконував, що бойовики скопіювали український план Леоніда Кравчука. Снєгирьов же звертає увагу на прив’язаність до дат у пропозиції Кравчука, зокрема, вибори на окупованих територіях мали би провести наприкінці березня. «Якщо усе прив’язано до конкретних дат і цей план є копією українського плану, то відповідно прив’язка з датою виборів відпадає вже автоматично», - підсумовує експерт.

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