В ефірі програми «А як насправді?» політолог Руслан Бізяєв розповів, що має статись розвиток сильних держав світу і яким буде соціальний устрій в новому технологічному укладі, передає Рoliteka.net

«Якщо шостий технологічний уклад - це цифра, то сьомий технологічний уклад, до якого хочуть прийти в 2060 році - це свідомість», - заявив Бізяєв.

Він зазначив, що фактично світовими корпораціями, такими як Google, Microsoft, Facebook і так далі, володіють кілька найбільших світових інвестиційних фондів, наприклад BlackRock. Вони зараз офіційно керують активами 8 трильйонів доларів.

«У них є цифра, величезні ресурси. Чого вони хочуть? Територію. Треба якимось чином це конвертувати. Грошей у них вистачає купити будь-який світовий уряд, ще на здачу отримати уряд якийсь умовної Албанії. А територій немає. Треба за допомогою цього всього поламати старий технологічний уклад і перейти на новий. Новий технологічний уклад - це корпорації і паупер», - каже Бізяєв.

За його словами, пауперам дається безумовний базовий дохід для покриття базових потреб. Щоб, умовно кажучи, було на що поїсти, сходити в туалет, заплатити за квартиру. «Хочете щось більше - тоді працюйте», - говорить Бізяєв. Він привів у приклад принцип отримання кредитів в Європі, коли людина повинна показати банку звіт, за яким перевіряють, чи витрачені гроші на те, на що банк давав кредит.

«Власне до цього починають потихеньку підводити», - підсумував Бізяєв.

Раніше Гайдай заявив, що в Україні дуже важко робити прогнози останні 10 років.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що Лукашенко не визнали приблизно все в Європі, крім Росії.