В эфире программы «А как на самом деле?» политолог Руслан Бизяев рассказал, к чему идет развитие сильных государств мира и каким будет социальный устрой в новом технологическом укладе, передает Рoliteka.net

«Если шестой технологический уклад – это цифра, то седьмой технологический уклад, к которому хотят прийти в 2060 году – это сознание», - заявил Бизяев.

Он отметил, что фактически мировыми корпорациями, такими как Google, Microsoft, Facebook и так далее, владеют несколько крупнейших мировых инвестиционных фондов, например BlackRock. Они сейчас официально управляют активами 8 триллионов долларов.

«У них есть цифра, огромные ресурсы. Чего они хотят? Территорию. Надо каким-то образом это конвертировать. Денег у них хватает купить любое мировое правительство, еще на здачу получить правительство какой-то условной Албании. А территорий нет. Надо с помощью этого всего поломать старый технологический уклад и перейти на новый. Новый технологический уклад – это корпорации и паупер», - говорит Бизяев.

По его словам, пауперам дается безусловный базовый доход для покрытия базовых потребностей. Чтобы, условно говоря, было на что покушать, сходить в туалет, заплатить за квартиру. «Хотите что-то большее - тогда работайте», - говорит Бизяев. Он привел в пример принцип получения кредитов в Европе, когда человек должен показать банку отчет, по которому проверяют, потрачены ли деньги на то, на что банк давал кредит.

«Собственно к этому начинают потихоньку подводить», - подытожил Бизяев.

Ранее Гайдай заявил, что в Украине очень трудно делать прогнозы последние 10 лет.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Лукашенко не признали приблизительно все в Европе, кроме России.