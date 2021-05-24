Якщо Володимир Зеленський оголосив хрестовий похід проти українських олігархів, то чи можуть вони об'єднатися проти нього? Питання у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розглядає політичний експерт і блогер Руслан Бізяєв, передает Politeka.net

«Якщо всі олігархи об'єднаються, тоді у Володимира Олександровича будуть проблеми. Його спробують знести. Свого часу Янукович намагався зробити щось подібне - але більш грубо, незграбно. І йому влаштували Майдан», - вважає експерт.

На його думку, якщо олігархи зможуть знайти спільну мову, то не факт, що баланс сили буде на боці Зеленського. Поки що олігархи дуже сильні, вони контролюють до 80 відсотків ВВП України. Вони цілком можуть домогтися, наприклад, того, щоб з обмінників зникли долари - і тоді наслідки будуть цілком передбачуваними.

«А якщо олігархи організовують дефолт? Де тонко, там і рветься - а у нас зараз тонко практично скрізь. Поки що існують сировинні ножиці, поки зберігається сприятлива економічна ситуація - і ми в цій галузі маємо можливість петляти. Але це «поки». Зараз всі дотримуються правила гри - а якщо хтось рвоне стоп-кран, то все зірветься. Тому Володимиру Олександровичу потрібно діяти за канонами військової класики: використовувати скритність, раптовість і швидкість удару», - вважає Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він вказував, що зараз критичні для українського бізнесу умови зійшлися воєдино.

Також Бізяєв допустив проведення дострокових виборів у 2021 році.