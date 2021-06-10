Про те, якими можуть бути сучасні імперії, розповів політолог Руслан Бізяєв журналістці Любові Завальнюк на каналі Руслана Бізяєва в проєкті «Розвилка» на YouTube.

«Теза про те, що імперія повинна бути від моря до моря, яку ми спостерігали з часів Єгипту, Греції Стародавнього Риму, Чингісхана або Катерини Другої, яка колись говорила «Слава Богу, що на півночі ми межуємо з білими ведмедями, а то ніяких військ би не вистачило», вона йде в минуле», - сказав він.

Бізяєв вважає, що зараз імперія – це не стільки територія, скільки ідеологія і можливість контролювати. Один розумний чоловік колись сказав, щоб завоювати іншу країну треба виростити там своє покоління, він упевнений, що класичні імперські схеми відійшли в минуле.

«На скільки я вивчав питання, однією з причин початку Першої світової війни був обвал імперії. Тому що в імперії рішення приймав один чоловік, це була система єдиновладдя, яка заважала рухатися тоді тим людям, які вже розуміли, що буде новий світовий порядок і в 1913 році створили федеральну резервну систему», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що політична частина Мінських угод - це повний, непроглядний глухий кут.

Також раніше Бізяєв заявляв, що Лукашенко продовжує грати в багатовекторність.