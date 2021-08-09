Коли ти виходиш на міжнародну арену, потрібно розуміти психологію суперника, а, приймаючи рішення, відключати емоції. Так сказав політолог-міжнародник Максим Ялі у своєму блозі «Контрольний удар».

Ведучий порівнює міжнародну арену із шахами, а відтак пояснює на цьому прикладі важливість розуміння психології суперника.

Як він пояснює, потрібно поставити себе на місце супротивника, щоб зрозуміти, які в нього плани і наміри. «Це є неодмінною умовою успішної гри в шахи, наприклад. Гра, в якій необхідно думати стратегічно і прораховувати ходи суперника», - підкреслює Ялі. За словами політолога, міжнародний майстер відрізняє від другорозрядного тим, що він прораховує дії суперника на 6-7 ходів наперед як мінімум, а не лише на кілька.

Ялі зазначає, що геополітика працює аналогічно: перемога буде за тим, хто прорахував ходи суперника, а не лише зайняв кращу позицію та взяв кращі «фігури». «А для цього вкрай необхідно знати їхню психологію, звички, схильності, слабкості і так далі», - зауважує він.

Окрім цього, підкреслює ведучий, важливо відключати будь-які емоції, коли доводиться приймати рішення. Аби не бути голослівним, він наводить приклад із тих же шахів: навіть майстер може програти новачку одного разу, якщо надто поспішить із буквально 1-2 ходами.

Як повідомляла Politeka, Ялі пояснив, як будувати вертикаль влади.

Також Politeka писала про те, що Ялі розповів про причини можливих протестів українців восени.