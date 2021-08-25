Економіст Юрій Атаманюк у програмі «Politeka online» розповів, що шведським пенсіонерам не вистачає пенсії в 1.500 євро і вони обурені. За його словами, крім такої пенсії, пенсіонери у Швеції мають ще й безкоштовні ліки.

«А чому обурені? Тому що вони рахують: 700 євро продуктовий кошик, 200 євро комунальні платежі і пенсіонери кажуть, що 600 євро в місяць не вистачає, щоб подорожувати і дивитися розважальні заходи та концерти», - зазначив Атаманюк.

Експерт розповів, що недавно був у Швеції і, за його словами, там наростає колосальна проблема: пенсіонери обурені пенсією в 1.500 євро. Як зазначив економіст, крім пенсії в 1.500 євро шведські пенсіонери мають ще безкоштовні ліки за направленням від лікаря і це ще з безкоштовною медициною.

«Запитали у Густава короля, чому у нас немає, а у них є, і він сказав, що нам для цього нічого не треба було робити, і навіть революцію. Кожна революція відштовхує нас назад», - зазначив експерт.

За словами економіста, на думку шведського Короля, Україна могла б досягти того ж самого навіть без революцій.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк пояснив, чому вектор повинен бути один у країни.

Також Politeka публікувала слова Атаманюка, що у нас 4 атомні електростанції, Донбас наповнений рідкісним дорогим антрацитом.