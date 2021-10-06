Політичний аналітик Руслан Бізяєв у новому випуску програми «Розвилка» з блогером Любов'ю Завальнюк розповів про ситуацію в Грузії у контексті геополітики.

«На мій погляд, ситуація на Кавказі показова й хоч непрямим чином, але допоможе нам більш ретельно та продумано подивитися на ті події, які ми спостерігаємо в Україні за останні місяці. Почнемо з Грузії. Як ми пам'ятаємо, є така версія, що всередині адміністрації Байдена борються два пагорби Капітолію. Один пагорб Капітолію - це створення альянсу AUCUS і якраз події в Грузії», - повідомив він.

Бізяєв сказав, що між демократичною партією США та європейськими елітами була укладена угода про перемир'я. Відома більше як зустрічі Байдена та Меркель, підкреслив він, та укладання так званого договору про «Північний потік-2», хоча це не було основною темою. А ключова проблема, вважає він, полягала в тому, щоб встановити правила гри та укласти перемир'я. Перемир'я було укладено, впевнений він, при цьому фактично віддали Німеччині на аутсорсинг Східну Європу.

«Але це була частина угоди й судячи з усього Європа погодилася, що США повинні повернутися або посилити вплив у Прибалтиці, Україні та на Кавказі. Грузія знаходиться, якщо так можна висловитися, під патронатом Європейського Союзу і це видно навіть по останнім економічним угодам в енергобезпеці. І тут несподівано повертається Саакашвілі та починається спроба розгойдати ситуацію. І я так розумію, що ставки на зміну теперішнього грузинського уряду робляться досить серйозні», - резюмував він.

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі знову у Грузії: Толкачов пояснив, чому експрезидент повернувся.