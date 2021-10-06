Политический аналитик Руслан Бизяев в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк рассказал о ситуации в Грузии в контексте геополитики.

«На мой взгляд, ситуация на Кавказе показательная и хоть косвенным образом, но поможет нам более тщательно и продуманно посмотреть на те события, которые мы наблюдаем в Украине за последние месяцы. Начнем с Грузии. Как мы помним, есть такая версия, что внутри администрации Байдена борются два холма Капитолия. Один холм Капитолия - это создание альянса AUCUS и как раз события в Грузии», - сообщил он.

Бизяев сказал, что между демократической партией США и европейскими элитами была заключена сделка о перемирии. Известная больше как встречи Байдена и Меркель, подчеркнул он, и заключение так называемого договора о «Северном потоке-2», хотя это не было основной темой. А ключевая проблема, считает он, заключалась в том, чтобы установить правила игры и заключить перемирие. Перемирие было заключено, уверен он, при этом фактически отдали Германии на аутсорсинг Восточную Европу.

«Но это была часть сделки и судя по всему Европа согласилась, что США должны вернуться или усилить влияние в Прибалтике, Украине и на Кавказе. Грузия находится, если так можно выразиться, под патронатом Европейского Союза и это видно даже по последним экономическим сделкам в энергобезопасности. И тут неожиданно возвращается Саакашвили и начинается попытка раскачать ситуацию. И я так понимаю, что ставки на смену теперешнего грузинского правительства делаются достаточно серьезные», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Саакашвили снова в Грузии: Толкачев объяснил, почему експрезидент вернулся.