Таку думку висловив генерал-лейтенант ЗСУ у запасі Ігор Романенко в ефірі Politeka Online.

За словами військового, на сході тривають кровопролитні бої, ЗСУ стоять в обороні і ні до кінця, осені, ні до кінця зими не були реалізовані їхні військові можливості, оскільки не вистачило сил.

Ні своїх, ні союзників, які належним чином не забезпечили підтримки.

"Тому ми стали заручниками тієї ситуації, яка складається зараз. Звичайно, важливо знищити живу силу та техніку противника, що й відбувається, але виконання такого завдання можна було б вирішувати інакше, якби була допомога. Повномасштабна та своєчасна. Нині ми маємо те, що маємо. І треба триматися, як це роблять наші захисники, перемелювати сили противника", - наголосив Романенко.

Військовий також зазначив, що якщо зараз ресурси, які надходять від союзників, кинути на ділянки фронту, де тривають оборонні бої, то сил для подальших контрнаступних дій вже може не вистачити.

«Це, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо не будуть виконані завдання стратегічно-оборонної операції цього етапу на сході, то серйозно говорити про контрнаступні дії теж не доводиться», - додав Романенко.

Також генерал-лейтенант нагадав про існування стратегічних резервів у росіян. А їх може виявитись і 150 тисяч, і двісті тисяч. І поки що невідомо, де, коли і як цей резерв може бути застосований.

Коментуючи величезні втрати росіян у битві за Бахмут, Романенко пояснив, що міські бої – найважчі з погляду втрат ресурсів.

«Наступаюча сторона втрачає найбільше, і в умовах міських боїв ефективно не може застосовуватися техніка, танки, наприклад. Але росіяни використовують важке озброєння для піхоти – і міномети можуть, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперське ведення вогню. Попереду, звичайно, запускаючи зеків і частково мобілізованих, за рахунок яких розвідують точки наші, а потім заходять більш підготовлені «вагнерівці» або кадрові з таким озброєнням», - повідомив Романенко про тактику ворога, додавши, що таким чином йому і вдається просуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буде, якщо ворог захопить Бахмут.

Також повідомлялося, що на полі бою помітили важливі зміни – "це хороший знак".

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вдарили по багатоповерхівках у центрі міста.