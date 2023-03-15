Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе Игорь Романенко в эфире Politeka Online.

По словам военного, на востоке продолжаются кровопролитнейшие бои, ВСУ стоят в обороне и ни к концу, осени, ни к концу зимы не были реализованы их военные возможности, так как не хватило сил.

Ни своих, ни союзников, которые должным образом не обеспечели поддержку.

«Поэтому мы стали заложниками той ситуации, которая складывается сейчас. Конечно, важно уничтожить живую силу и технику противника, что и происходит, но выполнение такой задачи можно было бы решать иначе, если бы была помощь. Полномасштабная и своевременная. Сейчас мы имеем то, что имеем. И надо держаться, как это делают наши защитники, перемалывать силы противника», - подчеркнул Романенко.

Военный также отметил, что если сейчас ресурсы, которые поступают от союзников бросить на участки фронта, где продолжаются оборонительные бои, то сил для дальнейших контрнаступательных действий уже может не оказаться.

«Это с одной стороны. С другой стороны мы понимаем, что если не будут выполнены задачи стратегически-оборонительной операции этого этапа на востоке, то серьезно говорить о контрнаступательных действиях тоже не приходится», - добавил Романенко.

Также генерал-лейтенант напомнил о существовании стртегических резервов у россиян. А их может оказаться и 150 тысяч, и двести тысяч. И пока неизвестно, где, когда и как этот резерв может быть применен.

Комментируя огромные потери россиян в битве за Бахмут, Романенко пояснил, что городские бои – это самые тяжелые с точки зрения потерь ресурсов.

«Наступающая сторона теряет больше всего, и в условиях городских боев эффективно не может применяться техника, танки, например. Но россияне используют тяжелое вооружение для пехоты – и минометы могут, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское ведение огня. Впереди, конечно, запуская уголовников и частично мобилизованных, за счет которых разведывают точки наши, а потом заходят более подготовленные «вагнеровцы» или кадровые с вот такого рода вооружением», - сообщил Романенко о тактике врага, добавив, что таким образом ему и удается продвигаться.

Напомним, ранее сообщалось, что будет если враг захватит Бахмут.

Также сообщалось, что на поле боя заметили важніе изменения - "это хороший знак".

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по многоэтажкам в центре города.