Військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію на Харківщині і розповів, чи почнуть ЗСУ контратакувати росіян і як ворог планує діяти далі.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, уже Зеленський повідомив, що ворог за 90 км від Харкова планує операції, накопичує війська, що становлять загрози і свідчить про підготовку. Тобто, пояснює він, це може бути наступний етап наступальних дій, але зараз ми бачимо, що ЗСУ успішно відбивають атаки там, де тривають бойові дії в районі Липців і Вовчанська.

«Фактично українські сили, можна сказати, впоралися, вони відбивають ці атаки, завдають ворогові втрати. І йдеться навіть уже про можливі контратаки наших сил з метою, аби витіснити ворога назад в Білгородську область, а бажано було б ще далі, щоби там була хоча б якась демілітаризована зона, вільна від російських військ», - пояснює Олександр Мусієнко.

Водночас він звертає увагу на те, що пише американський Інститут вивчення війни: ворог накопичує сили в районі Грайворону (Білгородщина), і можуть розпочати наступальні операції у напрямку Золочева і Богодухова на Харківщині або ж у напрямку населених пунктів вздовж траси Р45, що сполучає Богодухів із Сумами.

«Вони вважають, що росіяни могли б вести наступальні операції в одному або обох напрямках одночасно, що змусило б Сили оборони перекинути війська на більшу ділянку кордону в Харківській та Сумській області, і що навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах створять тиск, який розтягне українські війська та техніку вздовж фронту», - підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Доній пояснив, що заборона виїзду чоловіків закордон – не стратегічне рішення, тому що воно вже нашкодило економіці.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів, чого домагається Китай у російсько-українській війні і з Тайванем.