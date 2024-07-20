Усі інвестиції, які хотіли піти – вони пішли, а ті, які не встигли – вони зараз заблоковані в Україні, бо канали відтоку капіталу обмежені, курс гривні утримується квазі адміністративними механізмами з боку Національного банку, відповідно, інфляція теж.

Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю youtube-каналу Politeka Online.

Він додав, що інвестиції в Україну не йдуть у жодному разі, тому що колосальні ризики війни, які притаманні всій країні – це ризики країн, пов'язані з війною.

Механізмів компенсації цих ризиків уряд досі не розробив і не застосував, тому особливо на інвестицій нам не варто розраховувати, курс гривні утримується квазі адміністративними механізмами, тому війна вона перебиває будь-який негативний ефект від дефолту.

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"Долар у принципі може бути і швидше за все колись він і буде по 50, але точно, напевно, не цього літа і цього серпня, коли може статися дефолт", - вважає Олексій Кущ.

Щодо девальвації, то Міністерство Фінансів, яким потрібна девальвація гривні хоча б до 45, щоб збільшити потік податків, який збирає митниця.

Митні збори, ПДВ та мита прив'язані до курсу гривні офіційного курсу гривні, а Національний банк боїться, що така сильна девальвація викличе відтік гривні вкладів банківської системи і може спровокувати банківську кризу, а Нацбанку потрібен курс 40.

"Ну от між цими двома точками 40 і 45 думаю десь посередині до кінця літа і зійдуться", - резюмував економіст.

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