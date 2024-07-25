Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, чому F-16 наближатимуться до фронту не ближче 40 км, як про це заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський.

Про це він розповів у своєму блозі.

По-перше, пояснює він, зрозуміло, що Україна повинна берегти життя свої пілотів, що військові – це найцінніше. По-друге, продовжує експерт, зрозуміло, що США та інші західні країни не будуть раді, якщо ми будемо втрачати борти, це для них також ще й питання іміджу і репутації.

«Для них це питання дуже так по тонкій лінії проходить. Все ж таки треба розуміти, що, як би там не було, але американські літаки, такі, як F-16 у прямих боях з російською авіацією різних типів, літаками Су ще не стикалися. І тому це так само певний виклик на сьогодні зокрема для наших партнерів», - пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, нехай ми будемо поступово інтегрувати літаки, нехай спершу як додаткові засоби ППО, щоб захищати наші цивільні міста в тилу, енергетику, лікарні і житлові будинки від терористичних ракетних атак ворога. А далі, стверджує він, ми поступово перейдемо до того, що F-16 будуть завдавати ударів далекобійною зброєю по окупованих територіях, сподіваємося, і по росії дозволять.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів, коли ЗСУ зможуть знищити логістику окупантів у Криму.

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