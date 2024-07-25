Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему F-16 будут приближаться к фронту не ближе 40 км, как заявил главнокомандующий ВСУ Сырский.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, объясняет он, понятно, что Украина должна беречь жизнь своих пилотов, что военные – это самое ценное. Во-вторых, продолжает эксперт, понятно, что США и другие западные страны не будут рады, если мы будем терять борты, это для них также еще и вопрос имиджа и репутации.

«Для них этот вопрос очень так по тонкой линии проходит. Все же надо понимать, что, как бы то ни было, но американские самолеты, такие, как F-16 в прямых боях с российской авиацией разных типов, самолетами Су еще не сталкивались. И поэтому это также определенный вызов на сегодня в частности для наших партнеров», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, пусть мы будем постепенно интегрировать самолеты, пусть сначала как дополнительные средства ПВО, чтобы защищать наши гражданские города в тылу, энергетику, больницы и жилые дома от террористических ракетных атак врага. А дальше, утверждает он, мы постепенно перейдем к тому, что F-16 будут наносить удары дальнобойным оружием по оккупированным территориям, надеемся, и по россии позволят.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, когда ВСУ смогут уничтожить логистику окупантов в Крыму.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала о планах Трампа на Украину и россию.