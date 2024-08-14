Військовий експерт Олег Старіков розповів, чи достатньо у ЗСУ сил, ресурсів та засобів, щоб закріпитися у Курській області, і чи не загрожує це ризиками для нас.

Про це він розповів на каналі «PolitБюро».

«Найбільша проблема у вищого військово-політичного керівництва країни в тому, що завжди є план А, але немає плану Б. Літня військова кампанія 2023 року чудова було також спланована, але основний наголос робився на тому, що росіяни побачать танки Leopard, Abrams, Stryker і побіжуть. Чорт, росіяни не побігли, і, виявляється, все розвалилося», - зазначає Олег Старіков.

До того ж, додає експерт, не треба забувати, що це чужа територія, і це загрожує проблемами в логістиці, всім солдатам потрібна провізія, техніці – дизель, і треба забезпечити так, щоб усе це не прострілювалося.

Ми, звичайно, розповідає він, почали окопуватися, інженерна техніка пішла, але, якщо противник зараз подолає нашу протидію в повітрі, то завдаватиме вже ударів і по цій інженерній техніці, і по основних силах. На думку гостя програми, це питання кількох діб – або ЗСУ окопаються і закріпляться там, або доведеться відходити, адже у бойових діях час має матеріальне значення.

«Це був один із допоміжних або обхідних ударів. Очевидно, буде десь ще один удар. Буде один чи два для того, щоб повністю розпорошити сили, які зараз противник вводить, планує перезавантажити систему оборони», - підсумовує Олег Старіков.

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