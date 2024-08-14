Военный эксперт Олег Стариков рассказал, достаточно ли у ВСУ сил, ресурсов и средств, чтобы закрепиться в Курской области, и не грозит ли это рисками для нас.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Самая большая проблема у высшего военно-политического руководства страны в том, что всегда есть план А, но нет плана Б. Летняя военная кампания 2023 года, прекрасно была тоже спланирована, но основной упор делался на том, что россияне увидят танки Leopard, Abrams, Stryker и побегут. Блин, россияне не побежали, и, оказывается, все развалилось», - отмечает Олег Стариков.

К тому же, добавляет эксперт, не надо забывать, что это чужая территория, и это грозит проблемами в логистике, весь солдатам нужна провизия, технике –дизель, и нужно обеспечить так, чтобы все это не простреливалось.

Мы, конечно, рассказывает он, начали окапываться, инженерная техника пошла, но, если противник сейчас преодолеет наше противодействие в воздухе, то будет наносить уже удары и по этой инженерной технике, и по основным силам. По мнению гостя программы, это вопрос несскольких суток – или ВСУ окопаются и закрепятся там, или придется отходить, ведь в боевых действях время имеет материальное значение.

«Это был один из вспомогательных или отвлекающих ударов. По всей видимости, будет где-то еще один удар. Будет один или два для того, чтобы полностью распотрошить силы, которые сейчас противник вводит, планирует, чтобы перезагрузить систему обороны», - заключает Олег Стариков.

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