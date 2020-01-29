Народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к началу Второй мировой войны и Холокосту

Так, Медведчук высказал свое возмущение по этому вопросу:

«Вы знаете, я, безусловно, возмущен тем, что это прозвучало от гражданина Украины, более того, что это прозвучало от президента Украины. Потому что, во-первых, на мой взгляд, он не имеет никакого права об этом говорить, тем более представляя страну как президент. И говорить о том, что Советский Союз, из которого мы все вышли и в котором мы жили одной семьей, некогда был виновен

в том, что была начата Вторая мировая война, более того, говорить о том, что Советский Союз причастен к Холокосту, в день памяти Холокоста, мне кажется, это кощунство», – заявил Виктор Медведчук на брифинге после встречи украинской делегации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с депутатами Бундестага, во время которой состоялась презентация инициативы «Парламентское измерение "нормандского формата".

Медведчук заявил, что это выглядит как оскорбление, то, что украинский и польский лидеры пришли к общему знаменателю в оценке исторических событий начала XX века.

«Это показательно… в первую очередь для еврейского населения, что в день памяти Холокоста вспомнили о человеке, который был одним из самых крутых, извините за это выражение, антисемитов начала ХХ века, – отметил политик. – Не знаю, о чем думал господин Дуда, который ставил подобный пример. Но, мне

кажется, это было оскорбление».

По словам председателя "ОПЗЖ", советники, готовившие речь Зеленского, допустили серьезную ошибку.

«Это абсолютно неправильная позиция, которая непонятно кем

продиктована. Я могу только догадываться», – сказал Виктор Медведчук, особо подчеркнув, что Зеленский «не имел права на подобную позицию как президент Украины».

Напомним, 28 января делегация партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком посетила Берлин, где презентовала депутатам Бундестага, представителям дипломатических и деловых кругов Германии идею сотрудничества в рамках «Парламентского измерения "нормандского формата". Главная цель данной инициативы – объединить усилия парламентариев стран «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) для того, чтобы активизировать работу по реализации Минских соглашений как фундамента мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. О готовности подключиться к этой работе уже заявили представители парламентов Франции и Германии.