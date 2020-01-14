РФ планує приєднати шість областей України

Таку думку висловив офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай.

«Плани, які ставить перед собою Росія на середньострокову перспективу – приєднання Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Запорізької та Одеської областей», – заявив Гай.

На його думку, «завдання, яке ставить перед собою РФ – це розвал України з подальшим приєднанням до нової «союзною» держави деяких наших міст і областей».

Офіцер впевнений, що мова йде про повернення до проекту «Новоросія», який планувався до здійснення в 2014 році.

«Тоді у них не вийшло, вони не були готові. Зараз же вони фактично готуються до можливої військової агресії, причому, до дуже потужної», – попередив він.

Гай додав, що для досягнення своєї мети вище військово-політичне керівництво Росії буде використовувати як суто військові, так і політичні засоби, керуючись принципом: «Політика – це продовження війни іншими методами».

Нещодавно ми писали, що президент Росії Володимир Путін приписав українські території до складу РФ і заявив, що обов'язково зі всім розбереться.

Таку заяву президент Російської Федерації Володимир Путін зробив під час прес-конференції.

Глава країни-агресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.

Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місць проживання інших народів.

"Але у ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільська територія", - заявив Володимир Путін.

Він також абсолютно не приховує свого бажання повернути все назад, навіть у відкриту заявляє, що тепер Російська Федерація розбирається з цією "несправедливістю".

Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбас.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.