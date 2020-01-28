Українці зіткнулися з труднощами при перегляді телевізора

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, сьогодні вранці багато українці звернули увагу, що популярні телеканали перестали працювати.

Це пов'язано з тим, що 28 січня стартувалj кодування спутникого сигналу, через що популярні серед українців телеканали перестали бути у відкритому доступі.

Після кодування супутникового сигналу закриті для перегляду стали наступні телеканали: СТБ, Новий, Інтер, 1+1, ТРК Україна та інші популярні серед українців канали.

У цілому, "під замком" виявилися відразу 23 телеканалу, які належать найбільшим медіахолдингам в Україні. Для того, щоб і далі насолоджуватися переглядом, українцям рекомендують підключитися до одного з двох офіційних провадеров.

Платними стануть тільки розважальні канали, інформаційні телеканали залишаються у відкритому доступі для всіх українців на супутнику.

Раніше ми повідомляли про те, що вже в січні будуть закодовані популярні серед українців медіагрупи: "Медіа Група Україна" ("Україна", НЛО TV, "Індиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН, "Плюсплюс", "Бігуді"), StarLightMedia (СТБ, "Новий канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") і Inter Media Group ("Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм").

Таким чином, монополісти на ринку телебачення хочуть розвинути ринок платного ТБ і "привчити" своїх клієнтів до якісного контенту, за який треба щомісяця платити.

При цьому в Нацраді думки з приводу кодування супутникового сигналу розділилися. деякі його члени вважали, що це доцільно лише в країні, де немає окупованих територій, адже придбати необхідний для перегляду тюнер можна тільки на неокупованій території України, тобто в Криму, Донецьку і Луганську не зможуть дивитися українські канали зі супутника.

Нагадаємо, скільки каналів в Україні видалять назавжди.

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