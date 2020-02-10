Депутат російської Держдуми і колишній «прокурор» незаконно анексованого Криму Наталія Поклонська висловилася про "бандерівців"

Як передає Politeka.net, свої слова обурення вона висловила в своєму Telegram-каналі.

За її словами, ООН пора прирівняти послідовників лідера українських націоналістів Степана Бандери до посібників нацизму та оголосити їх в розшук.

Також вона готова "допомогти Україні витравити цих бліх".

"Закликаю ООН прирівняти тих, хто називає себе бандерівцями, до посібників Гітлера і оголосити в розшук, а також затримувати і саджати у в'язницю в будь-якій країні світу, яка визнає нацизм небезпечною заразою. Ми допоможемо Україні витравити цих бліх.", - висловилася Поклонська.

Вона також зазначила, що саме "бандерівці" є головними ворогами чинного президента України Володимира Зеленського.

Раніше французька співак Поль Манондіз заявив, що патріотизм має бути без екстремізму і будується на любові до країни.

"Я дотримуюся нового стилю патріотизму. Це не любити Бандеру і всі ці штуки. Патріотизм — це любити свою країну, і робити її кращою. Я за патріотизм без екстремізму", — вважає він.

Також ми повідомляли, що одесит Олексій Ляшенко-Білецький закликав всіх жителів Одеси розмовляти українською мовою.

«В Одесі, коли мене, одесита мінімум в четвертому поколінні, намагаються принизити української, я дуже дохідливо пояснюю, що тамбовський діалект не є ознакою одесита», - повідомив він.

Зробивши невеликий екскурс в історію, чоловік переконаний, що російська мова Одесі нав'язали приїжджі з Росії, а самі жителі дозволили їм знищити культурну і мовну спадщину з-за недостатньої самоповаги.

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