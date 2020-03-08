МВС планує збільшити кількість камер фіксацій порушень ПДР на території України

Як передає УП, про це в своєму блозі повідомив міністр Арсен Аваков.

Як відомо, вже в квітні 2020 року повинна заробити повноцінна система автоматичного контролю порушень на дорогах разом зі штрафами.

Вже найближчим часом профільне міністерство оголосить про старт перехідного періоду, який триватиме 45 днів.

Тобто, тепер камери фото - і відеофіксації півтора місяці на українських дорогах будуть працювати в режимі інформування і попередження.

Після пробного періоду українців почнуть штрафувати за порушення по-новому.

У відомстві також впевнені, що фото - відеофіксація є єдиним шляхом" для скорочення трагічних ДТП, жертвами яких в тиждень стають до 50 осіб в Україні.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях.

Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Нагадаємо, українців масово позбавлять машин, водіїв чекає важкий удар: відома причина.

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