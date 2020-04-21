В окупованому Криму стягують військову техніку для розгону масових заходів

Колону техніки зокрема помітили на вулицях Сімферополя, передає "Крим.Реалії".

У колоні видно як мінімум дві машини, які оснащені водометами для придушення масових демонстрацій.

За словами кореспондента, один з обладнаних водометом автомобілів був пофарбований у білий колір з синіми смужками, що відповідає стилістиці техніки, що належить російської поліції.

Друга ж з двох помічених машин, по всій видимості, належить Росгвардии, оскільки пофарбована у відповідні темно-зелені тони.

Повідомляється, що колона рухалася в напрямку центрального ринку Сімферополя, поруч з яким розташовується частина військ Росгвардии.

Зазначимо, російська окупаційна влада Криму раніше продовжила режим самоізоляції до 30 квітня, проте висловлюються прогнози, що його розтягнуть на все літо.

На період дії обмежень громадянам дозволяється виходити з дому для догляду за своїми родичами, які потребують постійного догляду, для походу в магазин і виносу сміття, а також вигулу домашніх тварин у межах 100 метрів від місця проживання.

При цьому в соціальних мережах висловлюють невдоволення такої тривалої самоізоляцією, і відзначають, що це може вилитися в акції протесту.

При цьому в мережі висловлюють версії, що за цей час окупаційні власті хочуть провернути свої схеми.

«Помітно, що народ потихеньку звіріє і це в Криму, де поки що не так жорстко. На Скільки ще людям вистачить терпіння? Ми всі бачимо ідіотські заходи самоізоляції і контролю на тлі маразму чиновників, коли одна рука вимагає від людей покори і самоізоляції, а інша влаштувавши безлад впевнено забезпечує зараження цим вірусом і руйнування економіки», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, 20 квітня, в Сімферополі на площі Леніна відбувся онлайн-мітинг. Коментарі-вимоги залишали користувачі «Яндекс-навігатора».

Учасники «сканлировали»: «що ви з нами зробили», "дайте людям грошей", просили скасувати плату за послуги ЖКГ.

Зазначимо, подібні онлайн-акції з-за карантину пройшли в більшості великих міст Росії.

При цьому 20 квітня в Севернной Осетії (РФ) люди вийшли на реальний протест проти самоізоляції. Людей жорстко розігнали силовики. Імовірно такий сценарій розглядають і для Криму.

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

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