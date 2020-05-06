Співак та композитор Олексій "Професор" Лебедінський розповів про показовою різниці жителів України і Росії
На його думку, глобальної ненависті між українським та російським народами немає, оскільки більшість розуміє, що в агресії до України винне не все населення РФ, а "покидьки, які взяли владу і озброїлися до зубів".
Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Обозреватель. Він також підкреслив, що українці відрізняються від росіян.
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"Українці замучені, але вони добріші. Правда, вони все ще не так толерантні, як західне суспільство, і настільки зайняті своїми насущними проблемами, що іноді можуть пройти повз сусіда, якому погано", – сказав він.
Він також вважає, що прості росіяни розуміють, що поодинці або маленькою групою зараз не зможуть зрушити систему в Росії "ні на міліметр".
"Це поки нереально. Поки там не буде тієї критичної маси людей, які візьмуть на себе сміливість загинути під кулями, щоб мільйони інших стали вільними, у Росії нічого не зміниться", – резюмував Лебедінський.
Також раніше повідомлялося, що Олексій Лебедінський різко засудив президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Путіна "ненавидять всі думаючі люди планети, і лише тупі і сволоті вторять".
"Ти, Путін - головний монстр планети. Ти отримаєш стільки куль, скільки отримали люди різних народів від засланих тобою на чужі території військових вбивць-терористів", - підкреслив Лебедінський.
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