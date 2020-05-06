Певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский рассказал о показательной разнице жителей Украины и России

По его мнению, глобальной ненависти между украинским и российским народами нет, поскольку большинство понимает, что в агрессии к Украине виновато не все население РФ, а "подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов".

Такое мнение он высказал в интервью изданию Обозреватель. Он также подчеркнул, что украинцы отличаются от россиян.



"Украинцы замучены, но они добрее. Правда, они все еще не так толерантны, как западное общество, и настолько заняты своими насущными проблемами, что иногда могут пройти мимо соседа, которому плохо", – сказал он.

Он также считает, что простые россияне понимают, что в одиночку или маленькой группой сейчас не смогут сдвинуть систему в России "ни на миллиметр".

"Это пока нереально. Пока там не будет той критической массы людей, которые возьмут на себя смелость погибнуть под пулями, чтобы миллионы других стали свободными, в России ничего не поменяется", – подытожил Лебединский.

Также ранее сообщалось, что Алексей Лебединский резко осудил президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Путина "ненавидят все думающие люди планеты, и лишь тупые и сволочи вторят".

Артист также вспомнил об ответственности Путина за агрессивную политику и вторжение на территорию других государств.

"Ты, Путин, - главный монстр планеты. Ты получишь столько пуль, сколько получили люди разных народов от засланных тобой на чужие территории военных убийц-террористов", - подчеркнул Лебединский.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину.

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