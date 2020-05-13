В селі Рай-Олександрівка на Донбасі жителі накинулися на бійців ВСУ
Як повідомляє Politeka.net, скандал потрапив на відео (щоб подивитися, скрольте вниз).
Автор відеоролика повідомляє, що події розгорнулися в селі Рай-Олександрівка - українські військовослужбовці отримали наказ розмістити в цьому населеному пункті військову частину, але жінка відчайдушно запротестувала. Їй не сподобалося сусідство з бійцями ВСУ.
"А навіщо нам завезли солдатів сюди? Навіщо ви приїхали сюди?" - обурено спитала вона.
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Крім того, жінка додала, що для неї немає війни. Коли ж солдати заявили їй, що село знаходиться на території України, вона пригрозила солдатам: "Ви заспіваєте по-іншому".
"У селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову! Один з підрозділів ВСУ повинен розмістити в цьому НП частину особового складу. Місцеві влади дали добро, але кіпіш підняли любителі російського миру. На відео одна з цих представників свино-собак!", - повідомив блогер "Позивний Колим" на сторінці в соцмережі.
Користувачі мережі вкрай негативно відреагували на поведінку жінки:
"Таких треба позбавляти громадянства і за поребрик", "Цікаво, чи є в світі ще така країна, народ якої так зневажав свою армію і захисників?!", "А не дай с..ці українську пенсію, так крику буде на весь світ! Дуже добрі українці до зрадників...", - пишуть в коментарях.
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"Донбас осиротів, і, боюся, без Баті (прізвисько Захарченко. - ред.) важко буде побудувати дійсно народну республіку. Курс змінюється, і тепер безболісно для народу Донбасу було б увійти до складу Росії", - заявила соратниця терористів "Л/ДНР", наказавши бойовикам помститися Україні.
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