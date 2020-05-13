В селе Рай-Александровка на Донбассе жители набросились на бойцов ВСУ

Как сообщает Politeka.net, скандал попал на видео (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Автор видеоролика сообщает, что события развернулись в селе Рай-Александровка - украинские военнослужащие получили приказ разместить в этом населенном пункте воинскую часть, но женщина отчаянно запротестовала. Ей не понравилось соседство с бойцами ВСУ.

"А зачем нам завезли солдат сюда? Зачем вы приехали сюда все?" - возмущенно поинтересовалась она.

Кроме того, женщина добавила, для нее нет войны. Когда же солдаты заявили ей, что село находится на территории Украины, она пригрозила солдатам: "Вы потом запоете по-другому".

"В селе Рай-Александровка ВАТА подняла голову! Одно из подразделений ВСУ должен разместить в этом НП часть личного состава. Местные власти дали добро, но кипишь подняли любители русского мира. На видео одна из этих представителей свино-собак!", - сообщил блогер "Позывной Колым" на странице в соцсети.

В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову!

Один з підрозділів ЗСУ має розмістити у цьому НП частину особового складу.

Місцева влада дала добро, але кипиш підняли любителі руського миру. На відео одна із цих представників свино-собак!🤬🤬🤬 pic.twitter.com/26AcbrFzq5 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 7, 2020

Пользователи сети крайне негативно отреагировали на поведение женщины:

"Таких надо лишать гражданства и за поребрик", "Интересно, есть в мире еще такая страна, народ которой так бы презирал свою армию и защитников?!", "А не дай с..ке украинскую пенсию, так крику будет на весь мир! Очень добрые украинцы к предателям...", - пишут в комментариях.

К слову, ранее мы писали, что рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", отличилась очередным призывом для боевиков

"Донбасс осиротел, и, боюсь, без Бати (прозвище Захарченко. - прим. ред.) трудно будет построить действительно народную республику. Курс меняется, и теперь самое безболезненное для народа Донбасса было бы войти в состав России", - заявила соратница террористов "Л/ДНР", приказав боевикам отомстить Украине.

Напомним, одиозный Соловьев назвал сроки, когда Донбасс заселят россиянами.

Как сообщала Politeka, Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину

Также Politeka писала, что оккупанты отравили воду, видео масштабной катастрофы: "Пьет весь Донбасс".