Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков розповів про війні, яку розв'язали компанії-підрядники

Як повідомляє Politeka.net, він розкрив деталі у відеоролику на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Спочатку ми розпочали проект "Велике будівництво України", ініційований президентом Володимиром Зеленським. Ми говоримо про оновлення 4 200 кілометрів доріг державного значення - це найбільш масштабне оновлення доріг за весь час незалежності України. За минулий рік було відновлено всього 800-900 кілометрів доріг. Два місяці тому частина ринку оголосила проти нас інформаційну війну. Справа в тому, що ми, нарешті, почали наводити порядок на ринку", - заявив глава "Укравтодору".

За словами Олександра Кубракова, раніше великі дороги з року в рік робили шматками в сотні метрів. З-за цього у компаній виробилися схеми, які вони не хочуть міняти. В результаті страждає економіка України.

"Пул підрядних організацій сформувався, який може робити сотні метрів, а не сотні кілометрів... Кожен день затримки коштує економіці десятки мільйонів гривень", - підкреслив Олександр Кубраков. - "Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свої компанії, або нам доведеться прощатися. Частина ринку обрала найгірше рішення - інвестувати не в техніку, не в людей, а інвестувати в брудні компанії проти нас", - заявив Олександр Кубраков.