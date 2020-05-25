Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков розповів про війні, яку розв'язали компанії-підрядники

Як повідомляє Politeka.net, він розкрив деталі у відеоролику на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Спочатку ми розпочали проект "Велике будівництво України", ініційований президентом Володимиром Зеленським. Ми говоримо про оновлення 4 200 кілометрів доріг державного значення - це найбільш масштабне оновлення доріг за весь час незалежності України. За минулий рік було відновлено всього 800-900 кілометрів доріг. Два місяці тому частина ринку оголосила проти нас інформаційну війну. Справа в тому, що ми, нарешті, почали наводити порядок на ринку", - заявив глава "Укравтодору".

За словами Олександра Кубракова, раніше великі дороги з року в рік робили шматками в сотні метрів. З-за цього у компаній виробилися схеми, які вони не хочуть міняти. В результаті страждає економіка України.

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"Пул підрядних організацій сформувався, який може робити сотні метрів, а не сотні кілометрів... Кожен день затримки коштує економіці десятки мільйонів гривень", - підкреслив Олександр Кубраков. - "Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свої компанії, або нам доведеться прощатися. Частина ринку обрала найгірше рішення - інвестувати не в техніку, не в людей, а інвестувати в брудні компанії проти нас", - заявив Олександр Кубраков.

Ось і стало відомо навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування” присвячене Укравтодору. Відкрито та приховано мене знімали майже два місяці. Одна людина, якій не байдужа доля дорожнього ринку України, поділилася зі мною записами розмов, які пояснюють логіку “розслідувачів”. Тепер зрозумілі справжні причини “інформаційної війни” проти Укравтодору, викриті імена замовників. #працюємо_далі Укравтодор

Gepostet von Alexander Kubrakov am Montag, 25. Mai 2020