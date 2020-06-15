Український публіцист Василь Шкляр заявив, що не потрібно боротися за повернення Криму і Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, таку скандальну позицію він озвучив в інтерв'ю "Волинські новини" в 2017 році.

За словами Василя Шкляра, Крим не був українським і ніколи не стане частиною України. Більш того, від півострова треба назавжди відмовитися, щоб позбутися впливу з боку Росії.

"Він ніколи нашим не був і не буде. У 1954 році Хрущов його віддав. Тоді він хотів подарувати литовцям Калінінградську область. Така маленька Литва, а така величезна область не захотіла... А нам, українцям, треба все: від Сяну до Дону і до Північного полюса", - зазначив письменник. - "Візьміть тоді всю Росію і приєднайте до України. Вона готова до приєднання. Тільки нас тоді не буде".

У той же час, Василь Шкляр виступив на підтримку українських захисників, які відстоюють територіальну недоторканність країни:

"Єдині, хто має моральне право сказати, що не віддасть жодного клаптика української землі, - це наші воїни. Тому що вони готові за це віддати життя".

Донбас Василь Шкляр теж вважає чужим для України. Він упевнений, що окуповані території Донецької і Луганської областей обходяться українцям занадто великою ціною.

"Україна ніколи не поверне кордону 2014 року. Ці люди щасливі тому, що живуть в Росії. Не потрібно забирати в них щастя. Для нас Донбас — чужа країна. З приводу україно-російської війни я кажу дуже непопулярні речі. Але переконаний, що та територія вже не варто життів кращих українців", — підкреслив український романіст.

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