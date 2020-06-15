Відомий письменник Василь Шкляр висловився про майбутнє України

На його думку, коли Україна стане сильною і успішною державою, до її складу повернуться всі землі, які належали їй історично. Проте йти в наступ аж до Москви не варто, оскільки привласнення цих територій може призвести до загибелі нашої країни.

Таку думку він озвучив 2019 року у інтерв'ю для програми "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Треба будувати таку Україну, в якій настане час великих геополітичних розломів, воно неминуче в ХХІ столітті, і тоді, якщо ми будемо сильними, привабливими, успішними, сучасна Україна – до неї приєднаються всі істинно українські землі. Можливо, навіть ті, про яких ми ще не знаємо", – сказав Шкляр.

Він зазначив, що українські захисники, з якими він спілкується на Донбасі, часто жартували про те, що підуть у наступ і поставлять український прапор над Кремлем.

"А я кажу: навіщо тоді взагалі воювати, якщо завоювати Кремль? Давайте зараз запропонуємо Росії, і вона приєднається до нас вся. Не тільки Кубань і Воронеж – вся Росія до України охоче приєднається. І навіть столицю перенесуть в Київ. Тільки від нас нічого не залишиться. Колись ще Катерина II мала такий проект – перенести столицю Росії в Київ. Уявляєте, що б це було? Це вам не Валуєвський циркуляр і не Емський указ. Це був би хрест", – наголосив письменник.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворилася українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України