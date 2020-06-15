Народна артистка України Марія Бурмака висловилася про артистів, які виступають в РФ

Свій коментар вона дала в інтерв'ю "Главкому" у 2016 році.

За словами співачки, її колег засуджувати не варто, так як не тільки вони відвідують Росію.

"Якщо розглядати музику, як бізнес, є люди, які відмовляються від вигідної пропозиції та не їдуть в Москву. Але є артисти, які їздять туди як на роботу. Однак не тільки музиканти їздять в Росію по роботі. Багато людей інших професій продовжують бувати в Москві: хто-то буває там на освітніх програмах, хто має бізнес. Тоді яке ви маєте моральне право засуджувати артистів, які теж туди (у РФ - ред.) їздять по справах?», - зазначила співачка.

Більше того, вона вказала на той факт, що російські продукти з легкістю можна побачити на українських прилавках і це не нормально.

"Я не хочу бути серед тих, хто засуджує. І набагато огидніше, коли вищі посадові особи мають бізнес в Росії. Або, зайшовши в супермаркет, і бачиш там російські продукти. Виникає питання, як вони туди потрапили?", - сказала артистка.

До речі, український співак Віталій Козловський висловився про анексію Кримського півострова

Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український чи російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.

"Мені все одно, що і де знаходиться… Наше життя настільки коротка, Боже мій. І витрачати її на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою. Неважливо, чий український Крим або російський, головне – люди живі, здорові", – зазначив співак.

Також Козловський засмучений, що не може приїхати в окупований Російською Федерацією Крим, де у нього залишається дуже багато шанувальників.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

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