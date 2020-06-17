Окупанти встигли виховати на захоплених територіях покоління, яке не захоче повертатися в Україні

Про це в блозі на сайті Gazeta.ua в 2019 році написав український письменник Ян Валетов, передає Politeka.net.

За його словами, тривалий час Україна не мала ніякого впливу на окуповані Крим і Донбас, тоді як Росія щосили вела там свою пропаганду. Тому зараз більшість місцевих жителів добровільно підкоряються бойовикам.

"Донбас - все. Крим - все... За фактом, ще п'ять років тому було абсолютно очевидно, що за кілька років окупації на територіях підросте покоління, для якого ми - вороги, Україна - агресор, і т. д", - зазначив Ян Валетов. - "Велика частина населення лояльна. Нелояльная частина населення або виїхала, або ризикує потрапити "на підвал". Школярі, яким паскудять в голову... Там вже нема кого рятувати, якщо говорити глобально".

Письменник вважає, що Україна зможе відбити окуповані райони і навести лад лише після того, як Росія виведе свої війська і перестане допомагати терористам. В іншому випадку повернути Донбас не вийде, а по своїй волі росіяни не відступляться.

"Захоплена частина Донбасу може бути повернута лише в результаті військових дій. Мирна інтеграція неможлива. Військова пов'язана з численними жертвами з обох сторін. Безсумнівно, з відходом російських військ і припиненням допомоги РФ сепаратистам, це розв'язувана військова завдання, але проблема в тому, що Росія з Донбасу не піде", - підкреслив Ян Валетов. - "Відповідати за військові злочини ніхто не хоче, Донбас потрібен, як громовідвід для анексії Криму і для створення постійної зони напруженості для України. Не в інтересах РФ віддавати награбоване".

Як заявив письменник, Росія спробує залишити Донбас, як "автономну" територію, змусивши Україну фінансувати незаконні формування:

"Придністровський варіант - нічого іншого не бачу. І дай нам Бог дожити до хорватського варіанту!".

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