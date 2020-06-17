Оккупанты успели воспитать на захваченных территориях поколение, которое не захочет возвращаться в Украине

Об этом в блоге на сайте Gazeta.ua в 2019 году написал украинский писатель Ян Валетов, передает Politeka.net.

По его словам, долгое время Украина не имела никакого влияния на оккупированные Крым и Донбасс, тогда как Россия вовсю вела там свою пропаганду. Поэтому сейчас большинство местных жителей добровольно подчиняются боевикам.

"Донбасс - всё. Крым - всё... По факту, еще пять лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на территориях подрастет поколение, для которого мы - враги, Украина - агрессор, и т.д", - отметил Ян Валетов. - "Большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть "на подвал". Школьники, которым гадят в голову... Там уже некого спасать, если говорить глобально".

Писатель считает, что Украина сможет отбить оккупированные районы и навести порядок лишь после того, как Россия выведет свои войска и перестанет помогать террористам. В другом случае вернуть Донбасс не получится, а по своей воле россияне не отступятся.

"Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам, это решаемая военная задача, но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет", - подчеркнул Ян Валетов. - "Отвечать за военные преступления никто не хочет, Донбасс нужен, как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное".

Как заявил писатель, Россия попытается оставить Донбасс, как "автономную" территорию, заставив Украину финансировать незаконные формирования:

"Приднестровский вариант - ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского!".

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