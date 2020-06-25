Письменник Юрій Андрухович заявив, що Криму й Донбасу треба дати можливість відокремитися від України

Цікаво, що письменник таку думку озвучив ще у 2010 році виданню УНІАН.

"Якщо ще колись станеться таке чудо, що в Україні знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві, то потрібно буде дати можливість Криму і Донбасу відокремитися. Зараз вони цього не зроблять, тому що сьогодні їхні люди сидять при владі в Києві, але я майже не вірю в те, що помаранчеві коли-небудь прийдуть до влади", - зазначив письменник.

Більш того, він упевнений, що потрібно дати можливість українцям виїхати звідти.

"Політично це інша нація. Я вже зараз етнічних моментів не торкаюся, тільки політичних. Політично це частина російської нації. Я не хочу сказати, що всі поголовно там такі, але тій українській меншині, яка там є, простіше запропонувати еміграцію сюди, бо вони й так там загнані в кут", - заявив він.

Раніше поет Юрій Рибчинський висловив своє ставлення до окупованого Донбасу. За його словами, через ставлення, яке склалося в жителів окупованих територій, Україні варто задуматися чи варто за них боротися.

"Для мене Україна там, де є українська мова, культура, пісня. Де живуть люди, нехай навіть розмовляють по-російськи, але є патріотами України. І від розміру території це не залежить. Це Росія може розбухати і вважати, що вона повинна бути великою, наче вагітна", - заявив він в одному з інтерв'ю.

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