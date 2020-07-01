Кримчанин і колишній в'язень Кремля Володимир Балух, заявив, що подача води в тимчасово окупований Крим буде величезною зрадою української влади

Про це Балух розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Це найбільша зрада, яку нинішня влада може по відношенню до кримчанам собі дозволити. Ви не можете нічого зробити для деокупації? Просто тоді краще не робіть нічого, не робіть дурниці. Тут навіть не може бути двох якихось думок з цього приводу. У Криму для людей, для громадян України, для їх побутових потреб абсолютно вистачає кримської води", – зазначив Балух.

Також він заявив, що система водопостачання була розвинена Україною після того, як Крим передали до її складу за часів СРСР.

"Питань з тим, щоб напоїти людей, про якусь гуманітарну катастрофу немає – це таке ж вигадане питання, як переслідування "російськомовних". "Притиснення російськомовних" та "гуманітарна катастрофа в Криму" – це така ж схема, за якою нам намагаються нав'язати , що це ось "х*хли воду не дають", і тому проблема", – вважає Балух.

Раніше ми писали, що чемпіон світу 2005 року з кікбоксингу Павло Журавльов розповів, як Росія обманула Україну в Криму.

Так, він згадав, як Росія обманула Україну в Криму під час окупації 2014 року. Він також додав, що Крим зрадив Україну через постійні агітації російської влади.

"Росія діяла нечесно по відношенню до України. Все було в Криму злагоджено і красиво. Якщо дивитися з боку, можна поаплодувати. Але там був референдум — незаконний, але це інша розмова. Але там взагалі не було української агітації і були тільки одні плакати, що "Крим або російський, або з фашистською свастикою". Зрозуміло, що Крим зі свастикою нікому не потрібен. Але при чому вона взагалі?", - зазначив Журавльов.

Спортсмен зізнався, що багато тез, що вселяються йому з дитинства, виявилися фейком. За його словами, коли розбираєшся з усіма міфами - розумієш, що хотіла зробити влада, вселяючи людям ужастики.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про поділ України.