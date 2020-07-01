Відома російська письменниця Людмила Улицька висловився про можливу заборону російської мови в Україні

На її думку, заборона російської мови в нинішній час і утвердження української як державної в Україні – це помилковий проект.

Такою думкою вона поділилася 2019 року з журналістами видання Обозреватель.

За її словами, при наявності такої великої кількості російськомовних людей, що українським політикам не варто було приймати нещодавній закон про затвердження української мови.

"Цей захід мені здався занадто жорстким і нерозумним. Це не зовсім вдалий проект на сьогодні. В Україні дуже багато російськомовних людей, Київ говорить російською. Такі рішення вимагають перегляду і вдумливого ставлення. Коли українська державність утвердиться, в таких жорстких мовних заборон не потрібно буде робити", – зазначає письменниця.

Улицька навела приклад США, де половина населення говорить на іспанською і це, на її думку, абсолютно нікому не заважає.

"Хоча іспити емігрантам потрібно здавати на англійській. Це нормально, це державна мова і його потрібно вивчити. Думаю, що українці, які говорять між собою російською, знають українську настільки, щоб написати заяву в домоуправління. Для налагодження майбутніх відносин між Росією і Україною багато речей потрібно буде поправляти. А багато з них поправляти вже зараз дуже важко", – підсумувала вона.

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