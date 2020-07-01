Туристи в Азовському морі нерідко потрапляють у пастку відбійної течії, з якої не можуть вибратися

Відбійна течія може стати причиною смерті туристів. При чому потонути можуть не тільки початківці, але й досвідчені плавці. Справа в тому, що така течія зустрічається в мілководних морях. Вона може застати людину на вельми скромній глибині. Через паніку люди можуть не виплисти, навіть якщо будуть знаходитися недалеко від берега.

Виглядає відбійна течія як річка посеред моря. Хвилі утворюють зворотну течію і засмоктують у неї людей. Бистрина утворюється на невеликій ділянці води перпендикулярно берегу. Виникнути коридор може в будь-якому місці.

Розпізнати такий небезпечний коридор можна по вируючій воді, зміненому кольору моря, видимій ділянці піни і бульбашок. Рятувальники закликають вийти з моря, якщо ви побачили у воді подібні явища.

Якщо ви зіткнулися з течією, перебуваючи у воді, не панікуйте, економте сили і постарайтеся вибратися. Гребти треба не до берега, а в бік (паралельно берегу). Пам'ятайте, що відбійна течія несе людину в море, а не на дно. Якщо вона занадто сильна, можна дочекатися її закінчення і виплисти в бік. Так як довжина течії обмежена, вона дуже скоро стає слабкою.

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