Туристы в Азовском море нередко попадают в ловушку отбойного течения, из которого не могут выбраться

Отбойное течение может стать причиной смерти туристов. При чем утонуть могут не только новички, но и опытные пловцы. Дело в том, что такое течение встречается в мелководных морях. Оно может застать человека на весьма скромной глубине. Из-за паники люди могут не выплыть, даже если будут находиться недалеко от берега.

Выглядит отбойное течение как река посреди моря. Волны образуют обратное течение и засасывают в него людей. Быстрина образуется на небольшом участке воды перпендикулярно берегу. Возникнуть коридор может в любом месте.

Распознать такой опасный коридор можно по бурлящей воде, изменившемуся цвету моря, видимому участку пены и пузырей. Спасатели призывают выйти из моря, если вы увидели в воде подобные явления.

Если вы столкнулись с течением, находясь в воде, не паникуйте, экономьте силы и постарайтесь выбраться. Грести нужно не к берегу, а в сторону (параллельно берегу). Помните, что отбойное течение несет человека в море, а не на дно. Если оно слишком сильное, можно дождаться его окончания и выплыть в сторону. Так как длина течения ограничена, оно очень скоро становится слабым.

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