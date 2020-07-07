Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чи можна заразитися китайським вірусом, купаючись у водоймі

Уточнення з цього приводу він зробив в інтерв'ю на 24 каналі.

Раніше Міністерство охорони здоров'я заявило, що після консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб, вони прийшли до висновку, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника хвороби.

Ляшко додав, що це стосується також морської і річкової води. Тобто, якщо купатися в морі, в річці або басейні – заразитися китайським вірусом не можна. Відпочинок на воді дозволений у всіх країнах світу при дотриманні певних протиепідемічних норм.

Головний санлікар додав, що якщо проковтнути воду, в яку хтось плюнув, вірогідність заразитися все ж існує, але це не може призвести до епідемії або масових спалахів. Ляшко зазначив, що це не можна виключити, тому що, купаючись може бути той же соціальний контакт.

"Можуть крапельки слизу при чханні, кашлянии або диханні вийти від хворої людини, і може бути таке ж інфікування. Тобто, це питання соціальної дистанції", – підкреслив головний санлікар України.

Зазначимо, за минулу добу, 6 ибля, коронавірус в Україні виявили у 564 людей, зафіксовано 21 летальний випадок, 490 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 49 607 осіб, з них 22 193 одужали, летальних випадків — 1283.

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