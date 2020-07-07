В Україну знову повернуться дощі та грози, а спека піде на спад

Як повідомляє Politeka.net, про це в новому прогнозі на середу, 8 липня, розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що завтра атмосферний фронт переміститься в східному напрямку, що спричинить нові опади. Це відбудеться через зміщення західного антициклону Xabi.

Через ці зміни на Лівобережжі України вірогідні дощі з грозами, місцями шквали та град. Також періодичні опади очікуються в західних областях. При цьому у Київській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму, опадів не очікується.

Діденко також порадувала українців новинами про майбутнє зниження температуру. Згідно з її прогнозом, в середу вдень очікується від +20 до +26 градусів. На Заході буде ще прохолодніше – від +18 до +24, а на Півдні, Сході та Дніпропетровщині – від +26 до +30.

Спека до +33 градусів збережеться тільки в Донецькій і Луганській областях.

Синоптик також обнадіяла словами про те, що в подальшому температура продовжить знижуватися вже 9-10 липня.

8 липня вітер в Україні буде північно-західним, помірним.

У Києві вночі та вранці можливі опади. Температура у столиці опуститься до +22…+23 градусів.

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