Рідкісний вид смерчу обрушився на Україну, здивувавши очевидців
Стихійне лихо сталося в Черкаській області і потрапило на відео. Смерч помітили в небі над селом Васютниці Чорнобаївського району Черкаської області ще 4 липня, однак ролик з'явився в мережі тільки зараз. Його опублікував в Фейсбук синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо у повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не торкається землі. Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лендспаут».
«Смерч за типом лендспаут (landspout) в селі Васютинці, Черкаська обл., 4 липня 2020 р», - підписав відео синоптик.
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Такий вид смерчів утворюється на стадії зростання в кучевій хмарі. Вихор крутиться тільки в небі і не дістає до землі.
Відзначимо, що самі по собі смерчі виникають через перепади температур, коли стикаються потоки холодного і теплого повітря. Останнім часом в Україні спостерігається саме така ситуація з помітним різницями температур у різних регіонах.
Раніше ми писали, що в Одесі через складні погодні умови валяться дерева і страждають люди.
Так, сильний вітер в Одесі повалив дерева. Станом на даний момент комунальники уже розпиляли і вивезли 42 з них.
Через падіння дерев є постраждалі і серед людей. Зокрема, постраждало двоє одеситів, які були госпіталізовані в міську клінічну лікарню №11.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Нагадаємо, в Одесі ураган, змітає все на своєму шляху: є постраждалі, кадри наслідків.
Як повідомляла Politeka, стихія розгулялася по Одещині, град розміром зі сливу: кадри відбувається.
Також Politeka писала, що стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: "грози, зливи і навіть смерч".