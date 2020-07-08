Рідкісний вид смерчу обрушився на Україну, здивувавши очевидців

Стихійне лихо сталося в Черкаській області і потрапило на відео. Смерч помітили в небі над селом Васютниці Чорнобаївського району Черкаської області ще 4 липня, однак ролик з'явився в мережі тільки зараз. Його опублікував в Фейсбук синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо у повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не торкається землі. Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лендспаут».

«Смерч за типом лендспаут (landspout) в селі Васютинці, Черкаська обл., 4 липня 2020 р», - підписав відео синоптик.

Такий вид смерчів утворюється на стадії зростання в кучевій хмарі. Вихор крутиться тільки в небі і не дістає до землі.

Відзначимо, що самі по собі смерчі виникають через перепади температур, коли стикаються потоки холодного і теплого повітря. Останнім часом в Україні спостерігається саме така ситуація з помітним різницями температур у різних регіонах.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика

🌪Смерч по типу лэндспаут (landspout) в селе Васютинцы, Черкасская обл., 4 июля 2020 г. 🎥Источник видео - Блет Ян. Gepostet von Игорь Кибальчич am Dienstag, 7. Juli 2020

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