Додаток скоро з'явиться у вільному доступі в Google Play market та App Store

Завершилася державна реєстрація наказів Мінфіну про застосування програмних РРО, передає Politeka.net з посиланням на сайт Міністерства фінансів.

Таким чином, вже з 1 серпня фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання всіма охочими на безкоштовній основі.

У Мінфіні нагадали, що використання РРО, для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов'язковим з 1 січня 2021 року.

Мова йде про продажі технічно складних побутових товарів з гарантійним ремонтом, медичних виробів, ювелірної продукції, б/у товарів у роздробі. Те ж стосується готелів, турагентств та закладів громадського харчування.

У відомстві зазначили, що введення програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки і створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

"Програмне забезпечення «РРО в смартфоні» стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в Мінфіні розповіли, якою буде економічна ситуація в Україні після відставки Якова Смолія з посади голови НБУ.

Так, голова Мінфіну Сергій Марченко поінформував, що зміна голови НБУ ніяк не позначиться на українцях і економічній ситуації в країні в цілому. Крім цього, відставка не зможе вплинути на курс долара.

Наголошується, що коливання курсу і знецінення української гривні, які спостерігалися в обмінниках після того, як Смолій подав заяву про відставку, лише тимчасове явище. На даний момент немає об'єктивних причин для того, щоб курс стрімко пішов угору.

Нагадаємо, що тарифи на комуналку несподівано переглянуть, в Мінфіні заявили про зміни: чого чекати в платіжках