Українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що в Україні повинна домінувати виключно українська мова

Ніцой розповіла, що російську мову завезли в Україну розстрілами, голодомором і танками.

Заяву Ніцой прокоментував російський сенатор Олексій Пушков на своїй сторінці в twitter.

Він назвав письменницю націоналісткою, яка намагається створити вигадану історію.

«Нав'язують там зараз якраз українську. Якщо ж звести Україну до території, де говорили українською, то й половини від неї не залишиться», - написав Пушков.

Нагадаємо, що Лариса Ніцой висловилася про російську мову в Україні.

На її думку, російськомовність частини населення України не є ситуацією, яка склалася історично.

"Нічого історично не склалося. Російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид", – заявила вона.

Письменниця назвала українців, які не бажають говорити українською, "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

"Ці нероби замість того, щоб вивчити українську мову, розповідають нам про "так історично склалося". Вчіть мову. Російська мова нехай домінує в Росії, в Україні повинна домінувати українська мова. Крапка", – резюмувала Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой назвала головне відміну від російськомовних україномовних.

Також Politeka писала, що Ніцой розкрила, чому Україна ще не відірвалася від "російського світу".