Російський письменник Дмитро Биков розповів, чому Донецьк і Луганськ будуть українськими

За його словами, Донецьк і Луганськ потрібні Росії, щоб створювати осередок нестабільності в Україні, але в підсумку ці міста і території знову будуть українськими.

Таку думку він висловив 2015 року в ефірі Ехо Москви.

"Абсолютно впевнений в тому, що і Донецьк, і Луганськ в кінцевому підсумку будуть українськими, вони якось абсорбуються назад в Україну, тим більше, що пенсії вони все одно отримують там, і вугілля продають туди", - вважає він.

На його думку, Росія не зможе потягнути такий баласт, як Донбас. Але в той же самий час він попередив, що Донбас - це не останній осередок в Україні, де буде йти бій.

"Звичайно, Росія не потягне тягнути на собі ще й цей чемодан - Донбас. Але як це станеться, і з якими жертвами, я, чесно кажучи, думати боюся. Більше того, я впевнений, що Донецьк і Луганськ – це не останні такі осередки в Україні. Будуть робити все можливе (російська влада - прим.ред.), щоб з'являлися нові "гнійники"", - дав прогноз Биків.

"Під гнійниками я розумію джерела нестабільності, які виникають навколо проникаючих в організм "чужих"... Я абсолютно впевнений, що дестабілізація України продовжиться. Нічого не поробиш, ми загнали себе в ситуацію, коли збереження Росії можливо лише ціною збереження Путіна (письменник іронізує над словами "Путін - є Росія. Немає Путіна - немає Росії" - ред.), а збереження Путіна можливе лише ціною нових і нових зовнішніх експансіоністських кроків", - додав він.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.