У центрі Луцька невідомий чоловік захопив автобус із заручниками

У поліції кажуть, що він може мати з собою вибухівку і зброю.

Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко розповів, що зловмисник подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю, передає "Конкурент".

За словами Крошка, людина таким чином протестує проти системи. Свої вимоги він нібито опублікував у твіттері, зараз поліцейські моніторять його сторінку. Також намагалися до нього подзвонити.

"Ситуація – під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, щоб ніхто не постраждав. Лучан та гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл", – підкреслив керівник Нацполіції на Волині.

У Волинській області ввели оперативний план "Заручник". Територію в районі інциденту перекрито - працює поліція.

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Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, 37-річного бізнесмена, який проживав у Київській області, виманили на зустріч і змусили підписати боргову розписку, в якій мова йшла про 200 тис. доларів США.

«Не отримавши грошей, вони вивезли жертву в заздалегідь обумовлений зі своїм третім спільником місце в Одесі, де не тільки подвоїли суму «боргу», але і додали до нього рухоме і нерухоме майно потерпілого», - розповіли правоохоронці.

Наголошується, що бандити силою утримували свою жертву в протягом трьох днів, погрожуючи вбити не тільки його, але і всіх членів його сім'ї.

Нагадаємо, копів підняли по тривозі через банди грабіжників, відео: "увірвалися в будинок і викрали...".

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