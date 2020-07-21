В центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками

В полиции говорят, что он может иметь с собой взрывчатку и оружие.

Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко рассказал, что злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие, передает "Конкурент".

По словам Крошко, человек таким образом протестует против системы. Свои требования он якобы опубликовал в твиттере, сейчас полицейские мониторят его страницу. Также пытались к нему позвонить.

"Ситуация – под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел", – подчеркнул руководитель Нацполіції на Волыни.

В Волынской области ввели оперативный план "Заложник". Территорию в районе инцидента перекрыто - работает полиция.

Ранее мы писали, что в Одессе задержали банду, которая похитила бизнесмена и вымогала 400 тысяч долларов

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 37-летнего бизнесмена, проживавшего в Киевской области, выманили на встречу и вынудили подписать долговую расписку, в которой речь шла о 200 тыс. долларов США.

«Не получив денег, они вывезли жертву в заранее оговорённое со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму «долга», но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего», - рассказали правоохранители.

Отмечается, что бандиты силой удерживали свою жертву в течении трёх дней, угрожая убить не только его, но и всех членов его семьи.

Напомним, копов подняли по тревоге из-за банды налетчиков, видео: "ворвались в дом и похитили...".

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