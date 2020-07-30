Письменник Андрій Курков висловився про майбутнє російської мови на території України

За його словами, простір російськомовності в Україні в найближчі 20 років може зменшитися на половину.

Таку думку він озвучив 2018 року для журналістів видання Крим.Реалії.

Крім того, він назвав зменшення російської мови в Україні "природним процесом", який має обов'язково відбутися.

"У найближчі 20 років російська мова в Україні зменшиться, адже це природний процес. Наскільки? Може, на 50%, може, на 40%, може, на 30%", - наголосив Курков.

Також письменник підкреслив, що в даному питанні дуже важливо, щоб ті, хто залишиться російськомовними, ставали активними, реальними громадянами України.

"Грубо кажучи, були політичними українцями. Якщо вони громадяни України, але політичні росіяни, їм тут робити нічого", - пояснив Курков.



Також раніше повідомлялося, що відомий український письменник Андрій Курков розповів про перспективи Донбасу. За його словами, Росія допомагає окупованим територіям Донбасу знищувати самих себе, через те, що програє війну.

На думку письменника, Донбас зараз являє собою марну вороже налаштовану територію, деградація якої лише продовжиться. Письменник вважає, що Донбас приречений на нестабільність в найближчі десятиліття.

Як повідомляла Politeka, письменник Курков застеріг Україну від нової небезпеки

Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія обіляє свою репутацію в світі.