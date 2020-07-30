Писатель Андрей Курков высказался о будущем российского языка на территории Украины

По его словам, пространство русскоязычия в Украине в ближайшие 20 лет может уменьшиться на половину.

Такое мнение он озвучил 2018 года для журналистов издания Крым.Реалии.

Кроме того, он назвал уменьшение российского языка в Украине "естественным процессом", который должен обязательно произойти.

"В ближайшие 20 лет российский язык в Украине уменьшится, ведь это естественный процесс. Насколько? Может, на 50%, может, на 40%, может, на 30%", - отметил Курков.

Также писатель подчеркнул, что в данном вопросе очень важно, чтобы те, кто останется русскоязычными, становились активными, реальными гражданами Украины.

"Грубо говоря, были политическими украинцами. Если они граждане Украины, но политические россияне, им здесь делать нечего", - пояснил Курков.



Также ранее сообщалось, что известный украинский писатель Андрей Курков рассказал о перспективах Донбасса. По его словам, Россия помогает оккупированным территориям Донбасса уничтожать самих себя, из-за того, что проигрывает войну.

По мнению писателя, Донбасс сейчас являет собой бесполезную враждебно настроенную территорию, деградация которой лишь продолжится. Писатель считает, что Донбасс обречен на нестабильность в ближайшие десятилетия.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.