Екс-депутат ВР Фаріон жорстко висловилася про президента України Володимира Зеленського

Причиною цього стала репліка президента про Бандеру.

Про це йдеться у відео, опублікованому в телеграм-каналі Інсайдер.

"Скандальна своїми заявами екс-депутат ВР Фаріон назвала Зеленського" біологічним сміттям","блазнем","Іудою" і "слугою Путіна ". Причиною всьому стала репліка президента про Бандеру. Хто сьогодні мабуть забув випити таблетки", - йдеться в повідомленні .

"Степан Бандера є лакмусовим папірцем в українському суспільстві на зрілість нації, здатність мати горду поставу і здатність боротися. Всі, хто має іншу оцінку Степана Бандери - біологічне сміття. Це я стверджую і повним виявом цього біологічного сміття є Зеленський. Називати його в скороченому варіанті, так, як він себе приписав у середньому роді Зе. і ось що це нещастя Зе - це посміховисько в усьому світі намичало про Бандеру ", - сказала Фаріон і включила відео Зеленського.

"Синтаксис, який використовує ця істота, яскраво свідчить про його айкю на рівні недорозвиненості", - додала Фаріон.

Раніше ми піали, що Ірина Фаріон заявила, що всі російськомовні громадяни України "московити і виродки".

До такого висновку вона прийшла після спілкування з темношкірим чоловіком у Львові, який зумів досконало оволодіти українською мовою.

За її словами, в Україні немає "так званих російськомовних".

"…нас врятує тільки дуже жорстка сила по відношенню до москвоязычию. У нас немає так званих російськомовних. Це або московити, або виродки. І перші, і другі – надбання Путіна. Путін – ворог. З ворогом розмову один – сила. І ніякого виправдання", – повідомила Фаріон.

Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.

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