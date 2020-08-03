Екс-депутат ВР Фаріон жорстко висловилася про президента України Володимира Зеленського
Причиною цього стала репліка президента про Бандеру.
Про це йдеться у відео, опублікованому в телеграм-каналі Інсайдер.
"Скандальна своїми заявами екс-депутат ВР Фаріон назвала Зеленського" біологічним сміттям","блазнем","Іудою" і "слугою Путіна ". Причиною всьому стала репліка президента про Бандеру. Хто сьогодні мабуть забув випити таблетки", - йдеться в повідомленні .
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"Степан Бандера є лакмусовим папірцем в українському суспільстві на зрілість нації, здатність мати горду поставу і здатність боротися. Всі, хто має іншу оцінку Степана Бандери - біологічне сміття. Це я стверджую і повним виявом цього біологічного сміття є Зеленський. Називати його в скороченому варіанті, так, як він себе приписав у середньому роді Зе. і ось що це нещастя Зе - це посміховисько в усьому світі намичало про Бандеру ", - сказала Фаріон і включила відео Зеленського.
"Синтаксис, який використовує ця істота, яскраво свідчить про його айкю на рівні недорозвиненості", - додала Фаріон.
Раніше ми піали, що Ірина Фаріон заявила, що всі російськомовні громадяни України "московити і виродки".
До такого висновку вона прийшла після спілкування з темношкірим чоловіком у Львові, який зумів досконало оволодіти українською мовою.
За її словами, в Україні немає "так званих російськомовних".
"…нас врятує тільки дуже жорстка сила по відношенню до москвоязычию. У нас немає так званих російськомовних. Це або московити, або виродки. І перші, і другі – надбання Путіна. Путін – ворог. З ворогом розмову один – сила. І ніякого виправдання", – повідомила Фаріон.
Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.
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Також Politeka писала, Ирина Фаріон видала нову порцію марення, порівнявши російськомовне населення України з ЛГБТ-спільнотою.